19 de novembro de 2025
VELOCIDADE MÁXIMA

Ação mira motociclista que atingiu 280 km/h no Circuito das Águas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil e Polícia Militar Rodoviária cumprem mandados em Valinhos e São Bernardo para identificar motociclista que publicou vídeo nas redes sociais.
A Polícia Civil e a Polícia Militar Rodoviária realizam, na manhã desta quarta-feira, uma operação integrada para cumprir mandados de busca em Valinhos e São Bernardo do Campo. O alvo da investigação é um motociclista que, segundo a Polícia Civil, atingiu 280 km/h em rodovias do Circuito das Águas Paulista, no trecho entre Tuiuti e Amparo, e publicou o vídeo nas redes sociais. As imagens mostram o condutor acelerando em alta velocidade e utilizando um dispositivo para ocultar a placa da motocicleta, o que dificultou a identificação inicial.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As ordens judiciais foram expedidas no âmbito de uma medida cautelar da 1ª DIG/DEIC, que trata da  conduta de participar de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada, ou ainda manobras perigosas que coloquem terceiros em risco; a condução de veículo em velocidade incompatível com a segurança do local, gerando risco real de dano. É o enquadramento usado, por exemplo, em casos de condutores que atingem velocidades absurdas em rodovias ou áreas urbanas, colocando outras pessoas em risco; e apologia, que consiste em fazer, publicamente, elogio ou defesa de fato criminoso ou de autor de crime.

A Polícia Civil informou que, após trabalho de inteligência e análise técnica do material, o veículo e o motociclista foram identificados. As equipes do DEIC/Deinter 2 e do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) cumprem os mandados para avançar nas investigações e reunir provas sobre a conduta do investigado.

A operação segue em andamento.

