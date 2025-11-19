A Guarda Municipal de Campinas divulgou um balanço que mostra o impacto das ações realizadas entre janeiro e outubro de 2025. No período, a corporação atendeu mais de 40.680 ocorrências em toda a cidade, resultado que reforça o aumento das operações de patrulhamento e a integração com outras forças de segurança. De acordo com o levantamento, foram realizadas 522 prisões em flagrante, média superior a uma detenção por dia, além da captura de 267 procurados da Justiça, encaminhados ao sistema prisional.

As ações de combate ao tráfico de drogas resultaram na apreensão de 319,5 quilos de entorpecentes e na retirada de R$ 121.767,86 em dinheiro ligado à atividade criminosa. A corporação também retirou de circulação 22 armas de fogo irregulares e recuperou 329 veículos roubados ou furtados. No atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica, o Programa Guarda Amigo da Mulher somou 5.383 acompanhamentos de pessoas com medidas protetivas vigentes.

O secretário de Segurança Pública, Christiano Biggi, destacou que os resultados demonstram avanços no enfrentamento à criminalidade. “Os resultados evidenciam a dedicação da corporação em combater a criminalidade e garantir a segurança dos campineiros. As operações de patrulhamento preventivo e ostensivo, aliadas ao uso de ferramentas de inteligência e à integração com outras forças, têm sido fundamentais. Também ampliamos o efetivo e investimos em novos equipamentos, o que aumenta a eficiência dos atendimentos e fortalece a prestação de serviços à população”, afirmou.