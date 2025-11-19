A Prefeitura de Campinas divulgou como será o funcionamento dos serviços municipais no feriado da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira, 20 de novembro, e no ponto facultativo da sexta, dia 21. As repartições públicas ficarão fechadas nos dois dias, mas a administração vai manter plantões emergenciais para garantir atendimento à população.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A Defesa Civil funcionará em regime de plantão 24 horas, pelo telefone 199, assim como a Guarda Municipal, que pode ser acionada pelo 153. Já a Cohab e o Ceamo permanecem fechados durante o feriado prolongado, retomando o atendimento apenas na segunda-feira, dia 24.
O Procon não terá expediente no Poupatempo na quinta, mas reabre na sexta. As unidades dos Agilizas, Espaço Cidadão e o atendimento pelo número 151 ficam fechados nos dois dias, retornando apenas na segunda-feira.
O CPAT do Centro encerra o atendimento nesta quarta-feira às 16h30 e reabre na segunda, às 7h30. Os Agilizas do Campo Grande e Ouro Verde também retomam os serviços na segunda.
O Sistema 156 não terá atendimento telefônico no feriado, mas funcionará pelo WhatsApp no número (19) 2116-0156, com retomada do atendimento tradicional na sexta.
A coleta de lixo terá operação diferenciada na quinta:
- Domiciliar: apenas setores alternados;
- Varrição: plantão;
- Seletiva: suspensa;
- Hospitalar: somente grandes geradores.
Na sexta, os serviços seguem normalmente. Os Ecopontos abrem no horário habitual.
As agências da Sanasa ficam fechadas na quinta e na sexta, com atendimento exclusivo pelo 0800 7721 195. Equipes de plantão atuarão em emergências. O Parque das Águas e o Jardim dos Espelhos, administrados pela autarquia, abrem normalmente.
A Torre do Castelo estará aberta para visitação na quinta e sexta das 10h às 12h e das 13h às 17h. No fim de semana, o horário se estende até as 21h. Parques e bosques públicos funcionam normalmente, com exceção do Bosque dos Alemães e do Bosque da Paz Yitzhak Rabin, que seguem fechados para manutenção.
Os cemitérios municipais funcionam das 7h às 17h. O Mercado Municipal (Mercadão) abre nesta quinta das 7h às 16h e tem funcionamento normal na sexta e no sábado. As feiras livres e noturnas serão mantidas nos horários de costume.
A rede de saúde municipal terá centros de saúde fechados de quinta a sábado. Já os hospitais Mário Gatti, Ouro Verde, o Samu e as UPAs Anchieta, Campo Grande, São José e Carlos Lourenço seguem funcionando 24 horas.
Os Consultórios Veterinários Móveis terão funcionamento diferenciado: a unidade 2 segue aberta na quinta e sexta, enquanto a unidade 1 encerra as atividades na região do Vida Nova nesta quarta e retoma atendimento na segunda, na Vila Lemos.
As Praças de Esporte permanecem fechadas apenas na quinta, reabrindo na sexta.
A Emdec manterá serviços essenciais e fiscalização durante o feriado, incluindo operações de trânsito, semafóricas e transporte. O atendimento poderá ser feito pelo 118, site, aplicativo ou WhatsApp. O Pátio Municipal não terá atendimento presencial durante o feriado, mas liberações podem ser solicitadas pelo WhatsApp na sexta. A retirada de veículos ocorre a partir de sexta-feira.
A Operação Lagoa estará ativa na quinta e no domingo. Já a Ciclofaixa de Lazer Norte-Sul não funcionará no feriado devido à abertura do comércio, mas volta normalmente no domingo.
O PAI-Serviço opera com programação de feriado na quinta e rotina normal na sexta, sem alterações nos agendamentos.
Na Ceasa, a área administrativa e o Banco de Alimentos ficam fechados. Já o Mercado de Flores funciona das 8h às 16h30 na quinta e sexta, e o Mercado de Hortifrúti opera das 7h às 16h na quinta e das 4h às 13h na sexta.