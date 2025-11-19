A Prefeitura de Campinas divulgou como será o funcionamento dos serviços municipais no feriado da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira, 20 de novembro, e no ponto facultativo da sexta, dia 21. As repartições públicas ficarão fechadas nos dois dias, mas a administração vai manter plantões emergenciais para garantir atendimento à população.

A Defesa Civil funcionará em regime de plantão 24 horas, pelo telefone 199, assim como a Guarda Municipal, que pode ser acionada pelo 153. Já a Cohab e o Ceamo permanecem fechados durante o feriado prolongado, retomando o atendimento apenas na segunda-feira, dia 24.

O Procon não terá expediente no Poupatempo na quinta, mas reabre na sexta. As unidades dos Agilizas, Espaço Cidadão e o atendimento pelo número 151 ficam fechados nos dois dias, retornando apenas na segunda-feira.