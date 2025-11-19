O vereador Otto Alejandro (PL) retomou na noite desta terça-feira (18) seu perfil no Instagram após dias desativado desde que veio a público a denúncia de violência doméstica registrada contra ele na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher. O retorno acontece horas antes de a Câmara Municipal de Campinas tentar, pela segunda vez, votar o pedido de abertura da Comissão Processante (CP) que pode investigar o parlamentar por quebra de decoro.
No vídeo publicado, gravado em fundo e camisa pretos, no estilo utilizado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), Otto afirma ter sido alvo de ataques, generaliza as acusações como falsas e diz enfrentar uma tentativa de destruição pessoal. “Tentaram, tentaram e conseguiram, jogaram o meu nome no lixo, queimaram a minha imagem”, inicia o vereador no discurso de pouco mais de dois minutos.
Ao longo da gravação, Otto afirma que tem sido vítima de “julgamentos precipitados”, nega as acusações e se diz confiante no desfecho judicial. “São mentiras, como todas essas outras que estão sendo espalhadas nesses meios de comunicação”, declara. Sobre o boletim de ocorrência registrado pela suposta namorada, ele afirma: “Não passou de um equívoco, pois a própria denunciante já se pronunciou fazendo uma carta diretamente à Delegacia da Mulher, ao Ministério Público e ao Judiciário”.
O vereador também cita a decisão que rejeitou a medida protetiva solicitada pela denunciante. “A medida protetiva foi indeferida por juiz, pois não tem elementos algum”, afirma. Em outro trecho, ele diz enfrentar uma ofensiva política: “O que está acontecendo é uma clara tentativa de assassinar a minha reputação”, seguido de críticas implícitas à disputa eleitoral. “Na votação, foi claro, tive um aumento de mais de 200% e, é claro, isso causou ciúmes em muita gente”.
Otto encerra pedindo apoio dos colegas para a sessão desta quarta-feira: “Peço o entendimento a todos os vereadores, a todos os meus pares, que não façam julgamentos precipitados, que esperem um processo legal e a ampla defesa por minha parte”.
Votação decisiva marcada por tensão
Divulgação/CMC
A manifestação é mais um item para ampliar a pressão sobre a Câmara, que se prepara para analisar na noite desta quarta-feira (19) o pedido de CP após a primeira tentativa, na segunda-feira (17), ter sido frustrada por falta de quórum. A sessão terminou em meio a forte tensão, com gritos, aplausos e interrupções constantes de apoiadores do parlamentar, o que tornou diversas falas praticamente inaudíveis dentro do plenário.
Quando a análise do pedido seria iniciada, apenas 15 vereadores permaneciam no plenário — número abaixo dos 17 necessários para qualquer deliberação.
O caso que motivou a Comissão Processante
O requerimento apresentado por Adriano Vieira Novo tem como base o BO nº QM0639-1/2025, registrado pela suposta namorada do vereador, que relata agressões, ameaças de morte e dano ao patrimônio durante uma discussão na noite de 7 de novembro. Ela afirma ter sido chamada de “puta, vadia, demônio, doente, ingrata, vou acabar te matando”, além de relatar que o vereador teria quebrado objetos e levado uma televisão da residência. Segundo a denunciante, Otto costuma ingerir bebida alcoólica e fica “muito alterado”.
O pedido inclui ainda um episódio de 13 de julho, quando o parlamentar foi acusado de quebrar o vidro traseiro de um ônibus e ameaçar o motorista durante um tumulto na Avenida Francisco Glicério.
Otto nega todas as acusações e atribui o conjunto de denúncias a perseguição política.
A Câmara retoma a análise do pedido nesta quarta-feira, em uma sessão que deve repetir o ambiente de pressão e polarização observado no início da semana.