O vereador Otto Alejandro (PL) retomou na noite desta terça-feira (18) seu perfil no Instagram após dias desativado desde que veio a público a denúncia de violência doméstica registrada contra ele na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher. O retorno acontece horas antes de a Câmara Municipal de Campinas tentar, pela segunda vez, votar o pedido de abertura da Comissão Processante (CP) que pode investigar o parlamentar por quebra de decoro.

No vídeo publicado, gravado em fundo e camisa pretos, no estilo utilizado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), Otto afirma ter sido alvo de ataques, generaliza as acusações como falsas e diz enfrentar uma tentativa de destruição pessoal. “Tentaram, tentaram e conseguiram, jogaram o meu nome no lixo, queimaram a minha imagem”, inicia o vereador no discurso de pouco mais de dois minutos.

Ao longo da gravação, Otto afirma que tem sido vítima de “julgamentos precipitados”, nega as acusações e se diz confiante no desfecho judicial. “São mentiras, como todas essas outras que estão sendo espalhadas nesses meios de comunicação”, declara. Sobre o boletim de ocorrência registrado pela suposta namorada, ele afirma: “Não passou de um equívoco, pois a própria denunciante já se pronunciou fazendo uma carta diretamente à Delegacia da Mulher, ao Ministério Público e ao Judiciário”.