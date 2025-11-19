A Câmara Municipal de Hortolândia aprovou por unanimidade, em sessão extraordinária realizada nesta terça-feira (18), o pedido de afastamento de Cafu César da posição de de vice-prefeito, que foi encaminhado pelo próprio ocupante do cargo. A votação terminou com 17 votos favoráveis e uma abstenção, durante sessão conduzida pelo presidente da Casa, Daniel Laranjeira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O afastamento ocorre após a Prefeitura exonerar Cafu César, então secretário de Governo; Fernando Moraes, secretário de Educação; Rogério Mion, secretário de Habitação; e Carla Ariane Trindade, ex-nora do presidente Lula e servidora comissionada do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio. Os quatro foram alvos da Operação Coffee Break, deflagrada pela Polícia Federal.

A investigação mira fraudes em licitações de material escolar e kits de robótica. Segundo a PF, o esquema teria como articulador o empresário André Gonçalves Mariano, da empresa Life Tecnologia Educacional, contratada por diferentes prefeituras da região. A apuração aponta suspeitas de superfaturamento, direcionamento de contratos, tráfico de influência e lavagem de dinheiro.