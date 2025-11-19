A Câmara Municipal de Campinas fará nesta quarta-feira (19) a segunda tentativa de votar o pedido de abertura da Comissão Processante (CP) contra o vereador Otto Alejandro (PL). A análise seria realizada na segunda-feira (17), mas foi suspensa por falta de quórum, após uma sessão marcada por tensão extrema no plenário e forte pressão das galerias.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Durante todo o Pequeno Expediente, a bancada de esquerda defendeu a abertura da CP, que investiga possível quebra de decoro parlamentar. No entanto, os discursos ocorreram sob gritos, aplausos e interrupções constantes de apoiadores do vereador. A pressão foi tão intensa que muitas falas se tornaram quase inaudíveis, mesmo para quem estava no próprio plenário.
Apesar da expectativa, a votação não aconteceu. No momento em que o presidente da sessão iniciaria a deliberação, apenas 15 vereadores estavam no plenário — número insuficiente para abrir qualquer votação, já que o mínimo exigido é 17 parlamentares. A sessão foi encerrada sem análise do pedido e sem votação de qualquer item da pauta.
A nova tentativa de votação ocorre após a repercussão um vídeo de 2025, divulgado nesta terça, no qual Otto Alejandro aparece ofendendo, ameaçando e utilizando termos homofóbicos contra uma funcionária de portaria de um prédio de Campinas.
As imagens do circuito interno registram o vereador discutindo com a trabalhadora por cerca de quatro minutos. Em determinado momento, Otto dispara: “Para mim você é uma assalariada, não ganha mais que mil”. Em seguida, ameaça: “Na hora que você pisar pra fora nós vamos conversar”.
Antes de deixar o local, encerra o diálogo chamando a funcionária de “sapatão”. O episódio ocorre enquanto o vereador já enfrenta outros registros de violência e um pedido formal de investigação na Câmara.
A assessoria do parlamentar afirma que o vídeo é “antigo e editado”. Em nota enviada à imprensa, Otto Alejandro contesta a autenticidade do vídeo divulgado: “Acredito que vocês estejam reproduzindo um vídeo com data errada e com cortes de edição. Esse fato ocorreu em 2020 (...). Foi um fato de ordem financeira (...). Infelizmente esse vídeo foi editado, ficando apenas as falas do Otto.”
Caso principal: denúncia de violência doméstica
O pedido de Comissão Processante apresentado por Adriano Vieira Novo tem como base o boletim de ocorrência registrado na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em 10 de novembro.
A suposta namorada do parlamentar acusa Otto Alejandro de agressão, ameaças de morte, injúria e dano ao patrimônio. Segundo o BO nº QM0639-1/2025, ela relata que, na noite de 7 de novembro, foi insultada com frases como “puta, vadia, demônio, doente, ingrata, vou acabar te matando”. Diz ainda que o vereador teria quebrado objetos e levado uma televisão de sua residência.
Ela afirmou manter um relacionamento de um ano e meio com o vereador e relatou que ele costuma ingerir bebida alcoólica e ficar “muito alterado”. A vítima recebeu orientações da Lei Maria da Penha, mas recusou acolhimento.
O pedido também menciona o episódio de 13 de julho, quando Otto foi acusado de quebrar o vidro traseiro de um ônibus e ameaçar o motorista durante um tumulto na Avenida Francisco Glicério.
Ele nega as acusações da denúncia e afirma ser alvo de perseguição política.