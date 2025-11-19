A Câmara Municipal de Campinas fará nesta quarta-feira (19) a segunda tentativa de votar o pedido de abertura da Comissão Processante (CP) contra o vereador Otto Alejandro (PL). A análise seria realizada na segunda-feira (17), mas foi suspensa por falta de quórum, após uma sessão marcada por tensão extrema no plenário e forte pressão das galerias.

Durante todo o Pequeno Expediente, a bancada de esquerda defendeu a abertura da CP, que investiga possível quebra de decoro parlamentar. No entanto, os discursos ocorreram sob gritos, aplausos e interrupções constantes de apoiadores do vereador. A pressão foi tão intensa que muitas falas se tornaram quase inaudíveis, mesmo para quem estava no próprio plenário.

Apesar da expectativa, a votação não aconteceu. No momento em que o presidente da sessão iniciaria a deliberação, apenas 15 vereadores estavam no plenário — número insuficiente para abrir qualquer votação, já que o mínimo exigido é 17 parlamentares. A sessão foi encerrada sem análise do pedido e sem votação de qualquer item da pauta.