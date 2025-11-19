A 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de um homem por roubo majorado, confirmando pena de seis anos, dois meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado. A decisão original foi proferida pela juíza Lissandra Reis Ceccon, da 5ª Vara Criminal de Campinas.

De acordo com os autos, o acusado e um comparsa não identificado invadiram o estacionamento das vítimas, anunciaram o assalto e as trancaram em uma sala. Os criminosos subtraíram dinheiro, celulares e chegaram a engatar um jet ski no automóvel para fugir do local.

A relatora, desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, destacou o papel fundamental do réu na ação criminosa. "O acusado desempenhou papel essencial na execução do crime, permanecendo responsável pela vigilância e contenção das vítimas mediante grave ameaça, enquanto o comparsa preparava a fuga com os bens subtraídos", afirmou em seu voto.