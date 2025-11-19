A terceira edição das Campíadas, competição esportiva exclusiva para atletas com 60 anos ou mais, começa nesta quarta-feira (19) com as disputas de tênis de mesa. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e tem como objetivo promover a saúde, o envelhecimento ativo e a integração social por meio do esporte.

A abertura do torneio será no Clube da Bosch, localizado na Rodovia Anhanguera, Km 98, na Vila Boa Vista, a partir das 9h. Neste ano, apenas a modalidade de tênis de mesa contou com 30 atletas inscritos, divididos nas categorias A (60 a 69 anos), B (70 a 79 anos) e C (80 anos ou mais).

Além do tênis de mesa, a programação das Campíadas inclui atletismo, damas e xadrez. As inscrições para essas modalidades permanecem abertas e são gratuitas, podendo ser realizadas até o próximo dia 23 de novembro.