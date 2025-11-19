19 de novembro de 2025
ESPORTES

Campinas inicia 3ª Olimpíada para maiores de 60 anos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Evento promovido pela Prefeitura busca incentivar envelhecimento ativo e socialização; modalidades como atletismo e xadrez ainda têm inscrições abertas.
A terceira edição das Campíadas, competição esportiva exclusiva para atletas com 60 anos ou mais, começa nesta quarta-feira (19) com as disputas de tênis de mesa. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e tem como objetivo promover a saúde, o envelhecimento ativo e a integração social por meio do esporte.

A abertura do torneio será no Clube da Bosch, localizado na Rodovia Anhanguera, Km 98, na Vila Boa Vista, a partir das 9h. Neste ano, apenas a modalidade de tênis de mesa contou com 30 atletas inscritos, divididos nas categorias A (60 a 69 anos), B (70 a 79 anos) e C (80 anos ou mais).

Além do tênis de mesa, a programação das Campíadas inclui atletismo, damas e xadrez. As inscrições para essas modalidades permanecem abertas e são gratuitas, podendo ser realizadas até o próximo dia 23 de novembro.

Confira a programação completa das Campíadas:

  • Atletismo
    Data: 29/11
    Horário: 7h às 12h
    Local: CEAR (Rodovia Lix da Cunha, s/nº)
  • Damas
    Data: 30/11
    Horário: 8h30 às 14h
    Local: Centro de Vivência dos Idosos (CVI) – Lagoa do Taquaral
  • Xadrez
    Data: 29/11
    Horário: 8h30 às 14h
    Local: Centro de Vivência dos Idosos (CVI) – Lagoa do Taquaral

