A Prefeitura de Monte Mor promoveu uma ação conjunta de limpeza no bairro São Domingos. A iniciativa contou com a participação das Secretarias Municipais de Mobilidade Urbana e Trânsito, Planejamento e Obras, Meio Ambiente e Agricultura, além da Vigilância Sanitária.

A operação foi realizada após a administração municipal receber denúncias sobre veículos abandonados e terrenos com acúmulo de entulho na região. Durante a ação, as equipes identificaram a presença de animais peçonhentos e larvas de mosquitos, situação que representava risco à saúde pública.

De acordo com a Prefeitura, os proprietários dos veículos e terrenos já haviam sido notificados anteriormente. Como nenhuma providência foi tomada, a administração decidiu realizar a limpeza para evitar a proliferação de mosquitos e animais peçonhentos, que podem transmitir doenças.