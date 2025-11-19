Um homem de 47 anos foi preso na noite de segunda-feira (17) após trancar a namorada em um quarto, abrir o registro de um botijão de gás e atear fogo na residência, no Jardim Progresso. A vítima, que sofreu queimaduras em 36% do corpo e apresentava sinais de agressão, foi hospitalizada em estado de choque.
De acordo com a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência por volta das 23h50, o suspeito confessou o crime. Ele afirmou que agiu em um “estado de descontrole” após supostamente encontrar a namorada com um primo em um dos cômodos da casa. Com a intenção declarada de matá-los, ele trancou a porta do quarto e iniciou o incêndio.
Em depoimento aos guardas, a vítima apresentou uma versão completamente diferente. Ela nega qualquer envolvimento extraconjugal e relatou que o casal estava dançando quando o companheiro “começou a ter delírios” e a agredir com socos. A mulher afirmou que, após as agressões, ele tentou impedir sua saída do cômodo já em chamas, dizendo “não acreditar que ele realmente faria isso”.
O fogo se alastrou, consumindo o dormitório e parte da sala, incluindo móveis e equipamentos eletrônicos.
O homem foi preso em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e incêndio. Após receber voz de prisão e ter seus direitos informados, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária. A vítima foi socorrida pelo resgate e encaminhada ao Hospital Municipal para tratamento.