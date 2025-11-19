Uma ação da Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) resultou na prisão de um homem e na apreensão de um adolescente por suspeita de tráfico de drogas no Jardim Boa Esperança, em Hortolândia.

A operação teve início após os policiais receberem uma denúncia anônima, repassada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), sobre a venda de entorpecentes na Rua Corruíra, nas proximidades de uma unidade da Sabesp.

Ao chegarem ao local, os militares avistaram um adolescente que se encaixava na descrição fornecida. Segundo a polícia, ao notar a aproximação das viaturas, o jovem arremessou duas bolsas tipo “tira-colo” no quintal de sua residência.