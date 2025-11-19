Um adolescente de 14 anos foi surpreendido pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu conduzindo uma bicicleta motorizada de forma irregular e envolvendo-se em uma perseguição. A ocorrência terminou com a apreensão do veículo, popularmente conhecido como “motobike” ou “ciclomotor”.
De acordo com o relatório da corporação, agentes da equipe ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) avistaram o jovem promovendo desordem em via pública no Jardim Santa Terezinha, por volta das 22h30.
Ao ser abordado na Avenida José Augusto Caveanha, o menor desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga, trafegando na contramão. A perseguição só terminou quando os guardas conseguiram alcançá-lo na Rua Maria Aparecida Barbieri, no Jardim Canaã II.
Por ser menor de idade e não apresentar documentação alguma do veículo, o adolescente foi identificado e a “motobike” foi apreendida e removida pelo guincho.
A Secretaria Municipal de Segurança Pública destaca que ruídos excessivos e condução perigosa desses veículos têm motivado diversas reclamações em vários bairros. A GCM afirma atuar de forma ostensiva para coibir abusos, como perturbação do sossego e infrações de trânsito que colocam em risco condutores e pedestres.
Outras apreensões
A ação não foi isolada. Na madrugada de domingo (16), a mesma equipe ROMU havia apreendido duas “motobikes” na região dos Jardins Ypês. Os condutores, ambos com 18 anos, também tiveram os veículos removidos por utilizarem “descargas livres”, escapamentos adulterados que provocam ruído excessivo.