Um adolescente de 14 anos foi surpreendido pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu conduzindo uma bicicleta motorizada de forma irregular e envolvendo-se em uma perseguição. A ocorrência terminou com a apreensão do veículo, popularmente conhecido como “motobike” ou “ciclomotor”.

De acordo com o relatório da corporação, agentes da equipe ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) avistaram o jovem promovendo desordem em via pública no Jardim Santa Terezinha, por volta das 22h30.

Ao ser abordado na Avenida José Augusto Caveanha, o menor desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga, trafegando na contramão. A perseguição só terminou quando os guardas conseguiram alcançá-lo na Rua Maria Aparecida Barbieri, no Jardim Canaã II.