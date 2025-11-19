19 de novembro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Frente fria se afasta e massa de ar seco traz tempo firme à RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Frente fria avança sobre São Paulo e dá lugar a uma massa de ar seco que devolve o tempo firme; RMC terá sol entre nuvens e máxima de 27°C nesta quarta (19).
Uma nova frente fria avança sobre o estado de São Paulo, deixando o tempo instável em todas as regiões. De acordo com a previsão do tempo, a mudança começa a partir da quarta-feira (19). Uma massa de ar seco ganha força e promete afastar as nuvens carregadas, devolvendo o tempo firme aos paulistas.

Na RMC (Região Metropolitana de Campinas), os moradores poderão acordar com sol entre nuvens e sem previsão de chuva para o dia. A temperatura deve atingir uma máxima agradável de 27°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

