Um vídeo do circuito de segurança de um prédio de Campinas, registrado em 21 de abril de 2025, mostra o vereador campineiro Otto Alejandro (PL) envolvido em uma discussão acalorada com uma trabalhadora da portaria. Nas imagens, o parlamentar profere ofensas morais, ameaça a funcionária e a insulta com termos de conotação homofóbica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O episódio ocorre em um contexto delicado para o parlamentar, que já enfrenta uma acusação de violência contra uma ex-mulher e tem um pedido de abertura de Comissão Processante marcado para votação nesta quarta-feira.

A sequência de agressões

Por volta das 19h40, Otto Alejandro entra no hall do edifício acompanhado de um colega, ambos portando garrafas. Durante pouco mais de quatro minutos, o vereador questiona a funcionária sobre uma suposta dívida de uma pessoa identificada como Luiane.