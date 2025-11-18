O alívio no bolso do consumidor campineiro terminou em outubro. Após cinco meses consecutivos de retração, a cesta básica voltou a subir e registrou alta de 0,44%, alcançando R$ 771,81, segundo levantamento do Observatório PUC-Campinas. Mais preocupante, porém, é o desempenho acumulado ao longo de 2025: com variação de 4,60%, Campinas passou a ocupar a segunda maior alta entre 16 capitais monitoradas pelo Dieese, um indicativo da forte pressão inflacionária sobre os alimentos na cidade.

A elevação do mês foi impulsionada, sobretudo, por dois itens essenciais na mesa das famílias. A batata disparou 25,81%, enquanto o tomate avançou 10,46%, ambos sensíveis a mudanças climáticas e safras irregulares. Mesmo com a forte alta do mês, a batata ainda acumula variação negativa no ano — comportamento inverso ao do tomate, que sobe tanto no acumulado quanto na análise mensal. Na contramão, itens de consumo diário aliviaram parcialmente o impacto: o pão francês caiu 8,09%, e o arroz recuou 8,71%, evitando que o custo total da cesta subisse ainda mais.

O comportamento de preços em Campinas acompanha a tendência da região Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória também registraram alta, enquanto Belo Horizonte foi a única capital a apontar leve queda. No cenário nacional, porém, o dado campineiro se destaca negativamente: o aumento de 4,60% no ano só não supera o avanço observado em Porto Alegre, reforçando a pressão inflacionária local sobre a alimentação básica.