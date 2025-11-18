O prefeito de Campinas, Dário Saadi, sancionou nesta segunda-feira (17) o Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, documento que organiza as ações e investimentos do município para os próximos quatro anos e já disponível no Diário Oficial. De acordo com o secretário de Finanças, Aurílio Caiado, o PPA é um dos instrumentos centrais de planejamento da administração. “É essa lei que vai nortear as nossas ações e investimentos”, afirmou.

A nova edição do plano define diretrizes, programas e metas nas áreas de saúde, educação, habitação, mobilidade urbana, assistência social, cultura, meio ambiente e segurança, além de orientar como os recursos públicos serão distribuídos ao longo do próximo quadriênio. A elaboração do documento contou com mais de 2,9 mil contribuições populares, enviadas por meio dos canais oficiais da Prefeitura. As áreas que mais receberam sugestões foram Saúde, seguida por Cultura e Turismo, Transporte, Meio Ambiente e Educação.

O PPA 2026-2029 foi estruturado com base em três eixos: Qualidade de Vida, que reúne políticas como saúde, educação, habitação, assistência social, cultura e esportes; Desenvolvimento Econômico, que engloba inovação, transportes, segurança pública, infraestrutura e gestão; e Sustentabilidade, que abrange meio ambiente, saneamento, resíduos sólidos e preservação ambiental.