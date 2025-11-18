A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (18), a sexta fase da Operação Mão Protetora, com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em Campinas, Mogi Mirim e Mogi Guaçu. As ordens foram expedidas pela 1ª e 9ª Varas Federais de Campinas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A nova etapa reúne quatro procedimentos investigativos distintos, todos relacionados à exploração sexual infantojuvenil, incluindo compartilhamento de arquivos ilícitos, possível produção de material e a participação de investigados em grupos on-line voltados à prática e à facilitação de abusos.
As frentes que deram origem à operação incluem:
- Ações de inteligência com uso de ferramentas analíticas e recursos de inteligência artificial, que identificaram usuários envolvidos no compartilhamento de material ilegal;
- Denúncia enviada ao ComunicaPF, posteriormente cruzada com dados técnicos que confirmaram indícios de crime cibernético;
- Elementos que apontam possível produção de conteúdo de exploração sexual infantil, a ser confirmada com a análise dos itens apreendidos;
- Conversas e acessos a grupos virtuais destinados à venda ou disponibilização de arquivos contendo material abusivo.
Todo o material recolhido será submetido à perícia especializada, que poderá identificar responsáveis, reconstruir fluxos digitais e subsidiar a responsabilização penal dos envolvidos.
A Operação Mão Protetora integra o conjunto de ações permanentes da Polícia Federal voltadas à proteção da infância e ao combate a crimes cibernéticos, articulando equipes de investigação, inteligência e perícia.
A PF reforça que pais e responsáveis devem monitorar o uso da internet por crianças e adolescentes, adotando práticas seguras e orientações sobre os riscos presentes nos ambientes digitais.