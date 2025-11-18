A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (18), a sexta fase da Operação Mão Protetora, com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em Campinas, Mogi Mirim e Mogi Guaçu. As ordens foram expedidas pela 1ª e 9ª Varas Federais de Campinas.

A nova etapa reúne quatro procedimentos investigativos distintos, todos relacionados à exploração sexual infantojuvenil, incluindo compartilhamento de arquivos ilícitos, possível produção de material e a participação de investigados em grupos on-line voltados à prática e à facilitação de abusos.

As frentes que deram origem à operação incluem: