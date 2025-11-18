18 de novembro de 2025
MÃO PROTETORA

Operação contra abuso infantil tem 4 alvos em Campinas e região

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/PF
PF cumpre mandados em Campinas, Mogi Mirim e Mogi Guaçu na 6ª fase da Mão Protetora, que apura exploração sexual infantojuvenil em ambiente virtual.
PF cumpre mandados em Campinas, Mogi Mirim e Mogi Guaçu na 6ª fase da Mão Protetora, que apura exploração sexual infantojuvenil em ambiente virtual.

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (18), a sexta fase da Operação Mão Protetora, com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em Campinas, Mogi Mirim e Mogi Guaçu. As ordens foram expedidas pela 1ª e 9ª Varas Federais de Campinas.

A nova etapa reúne quatro procedimentos investigativos distintos, todos relacionados à exploração sexual infantojuvenil, incluindo compartilhamento de arquivos ilícitos, possível produção de material e a participação de investigados em grupos on-line voltados à prática e à facilitação de abusos.

As frentes que deram origem à operação incluem:

  • Ações de inteligência com uso de ferramentas analíticas e recursos de inteligência artificial, que identificaram usuários envolvidos no compartilhamento de material ilegal;
  • Denúncia enviada ao ComunicaPF, posteriormente cruzada com dados técnicos que confirmaram indícios de crime cibernético;
  • Elementos que apontam possível produção de conteúdo de exploração sexual infantil, a ser confirmada com a análise dos itens apreendidos;
  • Conversas e acessos a grupos virtuais destinados à venda ou disponibilização de arquivos contendo material abusivo.

Todo o material recolhido será submetido à perícia especializada, que poderá identificar responsáveis, reconstruir fluxos digitais e subsidiar a responsabilização penal dos envolvidos.

A Operação Mão Protetora integra o conjunto de ações permanentes da Polícia Federal voltadas à proteção da infância e ao combate a crimes cibernéticos, articulando equipes de investigação, inteligência e perícia.

A PF reforça que pais e responsáveis devem monitorar o uso da internet por crianças e adolescentes, adotando práticas seguras e orientações sobre os riscos presentes nos ambientes digitais.

