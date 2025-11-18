O corpo encontrado em estado de decomposição no último domingo (16), em uma área de mata conhecida como Matão, em Cosmópolis, foi identificado como sendo do professor de inglês André Gomes Menezes, de 48 anos. Ele estava desaparecido desde a última quarta-feira (12) e o caso mobilizou a polícia e familiares.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

André lecionava na rede estadual em Cosmópolis, mas morava com a mãe no Jardim Nova Suíça, em Limeira. De acordo com relatos da família, ele foi visto pela última vez por volta das 16h de sexta-feira (14), quando saiu de casa dirigindo seu Chevrolet Ônix.

O veículo do professor foi captado por um radar às 16h19, na Avenida Marechal Artur da Costa e Silva, na saída para a Rodovia Anhanguera. Pouco depois, às 16h39, câmeras de monitoramento registraram a passagem do carro já em Cosmópolis.