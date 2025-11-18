18 de novembro de 2025
INVESTIGAÇÃO

MP apura aplicação de políticas públicas para TEA em Cosmópolis

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A Promotoria de Justiça de Cosmópolis deu início a um Procedimento Administrativo de Acompanhamento com o objetivo de verificar a efetividade das políticas públicas municipais voltadas a pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). A iniciativa busca assegurar o acesso integral a direitos, desde o diagnóstico até terapias especializadas, além da inclusão educacional e social.

O procedimento, conduzido pela promotora Paula Alessandra de Oliveira Jodas, visa avaliar se a estrutura oferecida pela prefeitura é suficiente e adequada para atender a população com TEA. Como parte das ações, o município foi notificado a apresentar, em até 30 dias, documentos e esclarecimentos sobre:

  • A existência de conselhos e planos municipais voltados à pessoa com deficiência;
  • Os serviços especializados disponíveis na rede pública;
  • O fluxo de atendimento, desde a atenção básica até o diagnóstico;
  • O número de pessoas diagnosticadas e em fila de espera por tratamento;
  • Informações sobre inclusão escolar, presença de profissionais de apoio e ações intersetoriais;
  • Acesso a benefícios assistenciais.

Além disso, o Conselho Tutelar local também foi oficiado para relatar eventuais dificuldades enfrentadas por pessoas com TEA no acesso aos serviços municipais.

Base legal

A promotora Paula Jodas fundamentou a ação em dispositivos constitucionais e legais que garantem a dignidade da pessoa humana, o direito universal à saúde e à assistência social. Também citou tratados internacionais incorporados à legislação brasileira, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a alta demanda judicial por terapias e atendimento especializado, que motivaram a abertura do acompanhamento.

