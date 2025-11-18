A Promotoria de Justiça de Cosmópolis deu início a um Procedimento Administrativo de Acompanhamento com o objetivo de verificar a efetividade das políticas públicas municipais voltadas a pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). A iniciativa busca assegurar o acesso integral a direitos, desde o diagnóstico até terapias especializadas, além da inclusão educacional e social.

O procedimento, conduzido pela promotora Paula Alessandra de Oliveira Jodas, visa avaliar se a estrutura oferecida pela prefeitura é suficiente e adequada para atender a população com TEA. Como parte das ações, o município foi notificado a apresentar, em até 30 dias, documentos e esclarecimentos sobre:

A existência de conselhos e planos municipais voltados à pessoa com deficiência;

Os serviços especializados disponíveis na rede pública;

O fluxo de atendimento, desde a atenção básica até o diagnóstico;

O número de pessoas diagnosticadas e em fila de espera por tratamento;

Informações sobre inclusão escolar , presença de profissionais de apoio e ações intersetoriais;

Além disso, o Conselho Tutelar local também foi oficiado para relatar eventuais dificuldades enfrentadas por pessoas com TEA no acesso aos serviços municipais.

Base legal