A Promotoria de Justiça de Cosmópolis deu início a um Procedimento Administrativo de Acompanhamento com o objetivo de verificar a efetividade das políticas públicas municipais voltadas a pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). A iniciativa busca assegurar o acesso integral a direitos, desde o diagnóstico até terapias especializadas, além da inclusão educacional e social.
O procedimento, conduzido pela promotora Paula Alessandra de Oliveira Jodas, visa avaliar se a estrutura oferecida pela prefeitura é suficiente e adequada para atender a população com TEA. Como parte das ações, o município foi notificado a apresentar, em até 30 dias, documentos e esclarecimentos sobre:
- A existência de conselhos e planos municipais voltados à pessoa com deficiência;
- Os serviços especializados disponíveis na rede pública;
- O fluxo de atendimento, desde a atenção básica até o diagnóstico;
- O número de pessoas diagnosticadas e em fila de espera por tratamento;
- Informações sobre inclusão escolar, presença de profissionais de apoio e ações intersetoriais;
- Acesso a benefícios assistenciais.
Além disso, o Conselho Tutelar local também foi oficiado para relatar eventuais dificuldades enfrentadas por pessoas com TEA no acesso aos serviços municipais.
Base legal
A promotora Paula Jodas fundamentou a ação em dispositivos constitucionais e legais que garantem a dignidade da pessoa humana, o direito universal à saúde e à assistência social. Também citou tratados internacionais incorporados à legislação brasileira, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a alta demanda judicial por terapias e atendimento especializado, que motivaram a abertura do acompanhamento.