Dois homens, de 29 e 58 anos, foram presos na segunda-feira (17) em Nova Odessa após estuprar, torturar e manter em cárcere privado um adolescente de 14 anos. O crime aconteceu em um barraco no bairro São Manoel e só terminou quando o tio da vítima apareceu no local, permitindo a fuga do garoto.

Segundo o relato da vítima à Guarda Municipal, tudo começou na noite de domingo (16), por volta das 22h. Um dos suspeitos convidou o adolescente para ir até a casa do comparsa com a desculpa de tomar guaraná e comprar cigarros. Ao chegar, o jovem foi trancado no imóvel e submetido a agressões sexuais repetidas durante cerca de duas horas.

Os criminosos também praticaram tortura física: Queimaram as costas e o pescoço do adolescente com cigarros; fizeram cortes em seu corpo com faca; obrigaram o garoto a consumir entorpecentes; e ameaçaram matá-lo caso contasse algo a alguém.

Fuga e prisão