O feriado prolongado do Dia da Consciência Negra será animado pelo Brew Festival em Campinas. Um dos principais eventos de cerveja artesanal do interior paulista, o festival ocupará a Praça Arautos da Paz, ao lado da Lagoa do Taquaral, de 20 a 23 de novembro, com entrada gratuita.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os visitantes poderão experimentar mais de 200 tipos de cervejas artesanais de diversas regiões do país, todas produzidas com puro malte e sem processos industriais. Haverá também opções sem álcool.

"Preparamos uma programação especial para Campinas e toda a região. O público encontrará as principais novidades do mercado cervejeiro, gastronomia gourmet e shows ao vivo nos quatro dias de evento", afirma Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções.

Gastronomia e atrações