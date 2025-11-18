O feriado prolongado do Dia da Consciência Negra será animado pelo Brew Festival em Campinas. Um dos principais eventos de cerveja artesanal do interior paulista, o festival ocupará a Praça Arautos da Paz, ao lado da Lagoa do Taquaral, de 20 a 23 de novembro, com entrada gratuita.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Os visitantes poderão experimentar mais de 200 tipos de cervejas artesanais de diversas regiões do país, todas produzidas com puro malte e sem processos industriais. Haverá também opções sem álcool.
"Preparamos uma programação especial para Campinas e toda a região. O público encontrará as principais novidades do mercado cervejeiro, gastronomia gourmet e shows ao vivo nos quatro dias de evento", afirma Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções.
Gastronomia e atrações
Além da variedade cervejeira, o festival oferece:
- Praça de alimentação com hambúrgueres, carnes defumadas, torresmo e pastéis
- Área de doces com churros, sorvetes e donuts
- Espaço kids para crianças
- Ambiente pet friendly
Programação musical
O festival terá 13 shows de rock, com destaque para tributos a bandas consagradas:
Quinta-feira (20/11):
- 13h: Bad Influence
- 16h: Blue Army (tributo ao Aerosmith)
- 19h: Runaway (tributo ao Bon Jovi)
Sexta-feira (21/11):
- 16h: Queda Livre
- 19h: Santíssima Trindade
Sábado (22/11) e domingo (23/11) terão dois palcos com atrações incluindo tributos a Kiss e Iron Maiden.