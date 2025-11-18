18 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
FERIADO

Festival reúne cerveja artesanal, gastronomia e rock em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Brew Festival reúne mais de 200 rótulos, gastronomia e 13 shows na Arautos da Paz entre 20 e 23 de novembro.
Brew Festival reúne mais de 200 rótulos, gastronomia e 13 shows na Arautos da Paz entre 20 e 23 de novembro.

O feriado prolongado do Dia da Consciência Negra será animado pelo Brew Festival em Campinas. Um dos principais eventos de cerveja artesanal do interior paulista, o festival ocupará a Praça Arautos da Paz, ao lado da Lagoa do Taquaral, de 20 a 23 de novembro, com entrada gratuita.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os visitantes poderão experimentar mais de 200 tipos de cervejas artesanais de diversas regiões do país, todas produzidas com puro malte e sem processos industriais. Haverá também opções sem álcool.

"Preparamos uma programação especial para Campinas e toda a região. O público encontrará as principais novidades do mercado cervejeiro, gastronomia gourmet e shows ao vivo nos quatro dias de evento", afirma Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções.

Gastronomia e atrações

Além da variedade cervejeira, o festival oferece:

  • Praça de alimentação com hambúrgueres, carnes defumadas, torresmo e pastéis
  • Área de doces com churros, sorvetes e donuts
  • Espaço kids para crianças
  • Ambiente pet friendly

Programação musical

O festival terá 13 shows de rock, com destaque para tributos a bandas consagradas:

Quinta-feira (20/11):

  • 13h: Bad Influence
  • 16h: Blue Army (tributo ao Aerosmith)
  • 19h: Runaway (tributo ao Bon Jovi)

Sexta-feira (21/11):

  • 16h: Queda Livre
  • 19h: Santíssima Trindade

Sábado (22/11) e domingo (23/11) terão dois palcos com atrações incluindo tributos a Kiss e Iron Maiden.

Comentários

Comentários