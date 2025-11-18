A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu apreendeu duas bicicletas motorizadas. As ocorrências aconteceram em um intervalo de menos de uma hora, nos Jardins Ypê I e Ypê III, envolvendo dois jovens de 18 anos.

A primeira abordagem ocorreu por volta das 0h40, na Rua Alcides Marangoni, Jardim Ypê I. De acordo com a GCM, o condutor tentou fugir ao avistar a viatura, mas foi interceptado pela equipe. A bicicleta foi removida por guincho por apresentar descarga livre, ou seja, escapamento sem a ponteira, o que gera ruído excessivo.

Cerca de 50 minutos depois, por volta das 1h30, outra bicicleta motorizada foi apreendida, desta vez na Rua Laranjeiras do Sul, no Jardim Ypê III. O condutor também tentou fugir ao ser avistado pelos guardas, que patrulhavam a Avenida Bandeirantes. Após perseguição por várias ruas, o jovem foi alcançado e o veículo, recolhido pelo mesmo motivo: alteração no escapamento.