BARULHENTAS

Guarda apreende duas bicicletas motorizadas por barulho excessivo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GCM
Em menos de uma hora, agentes da Ronda Ostensiva Municipal flagraram jovens promovendo desordem com veículos adaptados em bairros da cidade
Em menos de uma hora, agentes da Ronda Ostensiva Municipal flagraram jovens promovendo desordem com veículos adaptados em bairros da cidade

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu apreendeu duas bicicletas motorizadas. As ocorrências aconteceram em um intervalo de menos de uma hora, nos Jardins Ypê I e Ypê III, envolvendo dois jovens de 18 anos.

A primeira abordagem ocorreu por volta das 0h40, na Rua Alcides Marangoni, Jardim Ypê I. De acordo com a GCM, o condutor tentou fugir ao avistar a viatura, mas foi interceptado pela equipe. A bicicleta foi removida por guincho por apresentar descarga livre, ou seja, escapamento sem a ponteira, o que gera ruído excessivo.

Cerca de 50 minutos depois, por volta das 1h30, outra bicicleta motorizada foi apreendida, desta vez na Rua Laranjeiras do Sul, no Jardim Ypê III. O condutor também tentou fugir ao ser avistado pelos guardas, que patrulhavam a Avenida Bandeirantes. Após perseguição por várias ruas, o jovem foi alcançado e o veículo, recolhido pelo mesmo motivo: alteração no escapamento.

Em ambos os casos, os condutores receberam prazo para regularizar a situação – o que não foi feito. As bicicletas acabaram apreendidas e removidas.

A apreensão de veículos com descarga livre ou adaptada é comum em operações de fiscalização de trânsito, uma vez que o barulho excessivo caracteriza infração e gera transtornos à população, especialmente durante a madrugada.

