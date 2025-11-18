Dois homens foram presos após uma tentativa de homicídio seguida de apreensão de arma de fogo no Jardim Amanda, em Hortolândia. O caso começou quando a Força Tática da Polícia Militar recebeu um alerta do Copom sobre um homem armado dentro de um Fiat Uno vermelho.
Os policiais localizaram o veículo estacionado na Rua Graça Aranha, no Jardim Amanda. Uma mulher estava ao lado do carro, com o portão da casa aberto. Ao avistar a viatura, ela jogou imediatamente um revólver calibre 38 no chão.
De acordo com o relato da mulher aos PMs, a arma pertencia ao seu pai, dono do Fiat Uno estacionado. Ela afirmou que o homem havia chegado embriagado, deixado a arma no chão e ido para o quarto dormir.
Ao entrarem na residência com a permissão da moradora, os policiais confirmaram que o proprietário do revólver estava de fato no quarto, embriagado e incapaz de manter um diálogo.
A Tentativa de Homicídio
A investigação, no entanto, tinha um capítulo anterior. A equipe se deslocou até o local de onde partiu a chamada original. Lá, encontraram um homem acompanhado de sua esposa e de sua mãe.
Foi então que a história real veio à tona: as duas mulheres relataram que, após uma discussão, o homem havia pegado o revólver e tentado matá-las. Ele apontou a arma para ambas e puxou o gatilho duas vezes. As vítimas escaparam porque a arma, por uma falha no mecanismo, não disparou.
Diante dos fatos, todos os envolvidos foram levados ao Plantão Policial. A autoridade presente determinou a elaboração do boletim de ocorrência. Os dois homens – o proprietário da arma e o que efetuou as tentativas de disparo – ficaram presos à disposição da Justiça.