Dois homens foram presos após uma tentativa de homicídio seguida de apreensão de arma de fogo no Jardim Amanda, em Hortolândia. O caso começou quando a Força Tática da Polícia Militar recebeu um alerta do Copom sobre um homem armado dentro de um Fiat Uno vermelho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os policiais localizaram o veículo estacionado na Rua Graça Aranha, no Jardim Amanda. Uma mulher estava ao lado do carro, com o portão da casa aberto. Ao avistar a viatura, ela jogou imediatamente um revólver calibre 38 no chão.

De acordo com o relato da mulher aos PMs, a arma pertencia ao seu pai, dono do Fiat Uno estacionado. Ela afirmou que o homem havia chegado embriagado, deixado a arma no chão e ido para o quarto dormir.