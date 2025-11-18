Um roubo de um veículo Jeep Compass, no bairro Pinheiros, em Hortolândia, terminou com a prisão de um suspeito e a apreensão de um automóvel utilizado no crime. A ação foi desencadeada após o Centro de Operações da Polícia Militar irradiar a ocorrência no início da tarde.

De acordo com as primeiras informações, os criminosos usaram um Voyage dourado para cometer o roubo. Minutos depois, o COPOM informou que um carro preto – possivelmente o Jeep – havia sido abandonado em uma área verde do bairro São Jorge. Dois homens teriam deixado o local no mesmo Voyage dourado.

Durante patrulhamento, uma guarnição localizou o veículo suspeito. Ao receber ordem de parada, o motorista iniciou uma fuga por várias ruas, mas foi interceptado pela polícia em seguida.