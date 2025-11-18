Um roubo de um veículo Jeep Compass, no bairro Pinheiros, em Hortolândia, terminou com a prisão de um suspeito e a apreensão de um automóvel utilizado no crime. A ação foi desencadeada após o Centro de Operações da Polícia Militar irradiar a ocorrência no início da tarde.
De acordo com as primeiras informações, os criminosos usaram um Voyage dourado para cometer o roubo. Minutos depois, o COPOM informou que um carro preto – possivelmente o Jeep – havia sido abandonado em uma área verde do bairro São Jorge. Dois homens teriam deixado o local no mesmo Voyage dourado.
Durante patrulhamento, uma guarnição localizou o veículo suspeito. Ao receber ordem de parada, o motorista iniciou uma fuga por várias ruas, mas foi interceptado pela polícia em seguida.
Na abordagem, os ocupantes do Voyage foram revistados, mas nenhum item ilícito foi encontrado com eles. A vítima do roubo reconheceu o carro como aquele utilizado no crime, mas não conseguiu confirmar a participação individual de cada um dos suspeitos. Ela relatou à polícia que dois homens entraram em seu Jeep, enquanto outros dois permaneceram no Voyage.
Todos os envolvidos foram levados ao Plantão Policial. Após análise do delegado de plantão, um dos adultos foi mantido preso, enquanto o adolescente que o acompanhava foi liberado para o responsável legal.