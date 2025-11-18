Um adolescente foi flagrado pilotando uma motocicleta com placa artesanal no Jardim Picerno, em Sumaré. A ocorrência foi registrada como ato infracional por adulteração de sinais de identificação do veículo.
De acordo com a polícia, uma equipe em patrulhamento avistou a motocicleta Shineray com a placa falsa e realizou a abordagem. Durante a ação, os policiais constataram que o condutor era menor de idade.
Foram consultados o chassi e o número do motor do veículo, mas não havia registro do motociclo ou de ocorrências anteriores relacionadas a ele.
Diante dos fatos, o adolescente foi conduzido ao Plantão Policial. O delegado determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência Policial Circunstanciado (BOPC) e a apreensão da motocicleta. O menor foi liberado em seguida.
A moto, modelo Shineray 50CC, foi apreendida e levada ao pátio do departamento de trânsito.