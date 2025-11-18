18 de novembro de 2025
PROIBIDO

Adolescente é flagrado pilotando moto com placa falsa em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Veículo foi apreendido e menor foi conduzido à delegacia, mas depois liberado; caso ocorreu no Jardim Picerno.
Um adolescente foi flagrado pilotando uma motocicleta com placa artesanal no Jardim Picerno, em Sumaré. A ocorrência foi registrada como ato infracional por adulteração de sinais de identificação do veículo.

De acordo com a polícia, uma equipe em patrulhamento avistou a motocicleta Shineray com a placa falsa e realizou a abordagem. Durante a ação, os policiais constataram que o condutor era menor de idade.

Foram consultados o chassi e o número do motor do veículo, mas não havia registro do motociclo ou de ocorrências anteriores relacionadas a ele.

Diante dos fatos, o adolescente foi conduzido ao Plantão Policial. O delegado determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência Policial Circunstanciado (BOPC) e a apreensão da motocicleta. O menor foi liberado em seguida.

A moto, modelo Shineray 50CC, foi apreendida e levada ao pátio do departamento de trânsito.

