VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Ex agride mulher e leva os filhos; homem foi preso pela PM

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítima foi socorrida na UPA da Zona Leste após ser agredida com um soco no rosto; homem foi localizado e preso na Central de Polícia Judiciária.
Um homem foi preso pela Polícia Militar em Mogi Mirim, sob a acusação de praticar violência doméstica contra sua ex-companheira. A vítima relatou que, após as agressões, o homem levou os dois filhos do casal, de 5 e 9 anos, mas retornou sem as crianças pouco tempo depois.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para atender a ocorrência na UPA da Zona Leste, onde a mulher recebia atendimento médico. Ela contou que a discussão iniciada pelo ex-companheiro escalou para a agressão física, com um soco no rosto e empurrões.

Após o ato de violência, o homem deixou a residência levando as crianças. A PM iniciou buscas para localizá-lo, mas ele voltou ao local antes de ser encontrado. Questionado, informou que os filhos estavam com a avó.

O indivíduo foi abordado pela guarnição e, inicialmente, nada de ilícito foi encontrado com ele. A vítima, após ser liberada do atendimento médico, seguiu para a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o caso foi formalizado. O acusado foi autuado em flagrante por violência doméstica e permaneceu preso à disposição da Justiça.

