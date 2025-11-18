Um homem foi preso pela Polícia Militar em Mogi Mirim, sob a acusação de praticar violência doméstica contra sua ex-companheira. A vítima relatou que, após as agressões, o homem levou os dois filhos do casal, de 5 e 9 anos, mas retornou sem as crianças pouco tempo depois.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para atender a ocorrência na UPA da Zona Leste, onde a mulher recebia atendimento médico. Ela contou que a discussão iniciada pelo ex-companheiro escalou para a agressão física, com um soco no rosto e empurrões.

Após o ato de violência, o homem deixou a residência levando as crianças. A PM iniciou buscas para localizá-lo, mas ele voltou ao local antes de ser encontrado. Questionado, informou que os filhos estavam com a avó.