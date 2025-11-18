18 de novembro de 2025
FURTO E RECEPTAÇÃO

Operação conjunta no Campo Belo apreende meia tonelada de fiação

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Uma operação conjunta da GM (Guarda Municipal) e da Polícia Civil resultou na apreensão de aproximadamente 200 quilos de fiação de telefonia e na prisão de um homem, na segunda-feira (17), no bairro Campo Belo, em Campinas. A ação visava coibir o comércio ilegal de cabos de cobre, material frequentemente alvo de furtos que causam prejuízos à infraestrutura pública e privada.

Durante a fiscalização, foram vistoriados sete estabelecimentos dedicados à compra e venda de sucata e materiais recicláveis. Em um deles, localizado no Jardim Campo Belo, os agentes encontraram a grande quantidade de fios de telefonia sem qualquer documentação que comprovasse sua origem lícita.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, a estratégia das operações é combater o crime pela ponta final: a receptação. A ideia é que, sem locais para vender o material roubado, os furtos de cabos se tornam menos atraentes para os criminosos.

A subtração de fios de cobre e cabos de telefonia gera uma cadeia de prejuízos, afetando diretamente serviços essenciais para a população, como:

  • Iluminação pública;
  • Serviços de telecomunicações e internet;
  • Sistema de transporte.

O homem detido, identificado como responsável pelo estabelecimento onde a fiação foi encontrada, foi encaminhado ao 9º Distrito Policial. Ele responde pelo crime de receptação e ficará à disposição da Justiça.

