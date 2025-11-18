A população da RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve se preparar para um dia de tempo instável nesta terça-feira (18). De acordo com a previsão do tempo, o céu permanecerá nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora.

As pancadas de chuva podem ser fortes e intensas, acompanhadas de rajadas de vento, raios e trovoadas. Os fenômenos podem ocorrer de forma rápida e localizada. A temperatura máxima prevista para a cidade é de 26°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).