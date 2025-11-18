18 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PREVISÃO DO TEMPO

Região tem previsão de chuva forte, com raios e ventania na terça

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Temperatura máxima não deve passar dos 26°C; moradores devem ficar atentos a possíveis alagamentos.
Temperatura máxima não deve passar dos 26°C; moradores devem ficar atentos a possíveis alagamentos.

A população da RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve se preparar para um dia de tempo instável nesta terça-feira (18). De acordo com a previsão do tempo, o céu permanecerá nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As pancadas de chuva podem ser fortes e intensas, acompanhadas de rajadas de vento, raios e trovoadas. Os fenômenos podem ocorrer de forma rápida e localizada. A temperatura máxima prevista para a cidade é de 26°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Comentários

Comentários