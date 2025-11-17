O clima na Câmara Municipal de Campinas foi de forte tensão na noite desta segunda-feira (17). Durante todo o Pequeno Expediente, a bancada de esquerda defendeu a abertura da Comissão Processante (CP) contra o vereador Otto Alejandro (PL), acusado de possível quebra de decoro parlamentar.

Mas os discursos aconteceram sob intensa pressão das galerias. Manifestantes favoráveis ao vereador reagiam a cada fala, com gritos e aplausos, criando um ambiente em que muitas intervenções eram quase inaudíveis dentro do plenário.

O pedido de Comissão Processante foi apresentado por Adriano Vieira Novo e se baseia na denúncia registrada na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em 10 de novembro. No boletim de ocorrência, uma suposta namorada relata ter sido agredida, ameaçada, insultada e ter tido objetos danificados pelo parlamentar em um apartamento na região central. Entre as expressões atribuídas a Otto estão: “puta, vadia, demônio, doente, ingrata, vou acabar te matando”, conforme relatado à Polícia Civil.