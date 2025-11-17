A Secretaria de Saúde de Campinas iniciou a segunda fase da estratégia que utiliza estações disseminadoras de larvicida (EDLs) para prevenção da dengue e outras arboviroses. Ao todo, 435 imóveis residenciais da região do Centro de Saúde União dos Bairros receberam os equipamentos, fornecidos pelo Ministério da Saúde.

O monitoramento será mensal, realizado pelas equipes do Município. As EDLs funcionam como recipientes com água e telas impregnadas com larvicida. Quando a fêmea do Aedes aegypti deposita os ovos no balde, ela entra em contato com o produto químico e o transporta para outros criadouros próximos — em um raio de até 400 metros. Nessas áreas contaminadas, as larvas não se desenvolvem e morrem antes da fase adulta.

Alta incidência de dengue

A região foi escolhida por concentrar grande número de casos confirmados desde janeiro e apresentar situação de vulnerabilidade social, fatores que aumentam o risco de transmissão.