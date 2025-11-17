A Secretaria de Saúde de Campinas iniciou a segunda fase da estratégia que utiliza estações disseminadoras de larvicida (EDLs) para prevenção da dengue e outras arboviroses. Ao todo, 435 imóveis residenciais da região do Centro de Saúde União dos Bairros receberam os equipamentos, fornecidos pelo Ministério da Saúde.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O monitoramento será mensal, realizado pelas equipes do Município. As EDLs funcionam como recipientes com água e telas impregnadas com larvicida. Quando a fêmea do Aedes aegypti deposita os ovos no balde, ela entra em contato com o produto químico e o transporta para outros criadouros próximos — em um raio de até 400 metros. Nessas áreas contaminadas, as larvas não se desenvolvem e morrem antes da fase adulta.
Alta incidência de dengue
A região foi escolhida por concentrar grande número de casos confirmados desde janeiro e apresentar situação de vulnerabilidade social, fatores que aumentam o risco de transmissão.
A instalação ocorreu nos dias 13 e 14 de novembro, feita por agentes de endemias e agentes comunitários de saúde capacitados pelo Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa). Cada estação cobre, em média, uma área correspondente a cinco imóveis ao redor.
A tecnologia é considerada segura para pessoas e animais. Moradores das residências selecionadas assinaram termo de compromisso para manter os dispositivos e permitir as visitas mensais para troca das telas e avaliação dos resultados. Os dados coletados serão enviados posteriormente ao Ministério da Saúde.
Primeira fase começou em abril
A estratégia teve início em 1º de abril, com a instalação de EDLs em pontos estratégicos do Distrito de Saúde Sudoeste, como borracharias, ferros-velhos e áreas com grande acúmulo de possíveis criadouros.
O distrito reúne os bairros atendidos pelos centros de saúde São Cristóvão, União dos Bairros, Vista Alegre, DIC 1, DIC 3, DIC 6, Aeroporto, Santo Antônio, Vila União, Santa Lúcia, Campos Elíseos e Capivari.
A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Daiane Morato, reforça que o sucesso do combate ao mosquito depende da participação dos moradores.
“Novas estratégias são bem-vindas, mas a melhor forma de prevenção contra a doença é eliminar qualquer acúmulo de água que possa servir de criadouro. É importante reservar alguns minutos por semana para verificar quintais, lajes e garagens”, afirmou.
Ela também destacou a importância de vedar caixas d’água e manter vasos sanitários inutilizados fechados, medidas simples que ajudam a reduzir o risco de proliferação do mosquito.