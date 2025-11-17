O ex-jogador Robson de Souza, o Robinho, condenado por estupro pela Justiça italiana, foi transferido na manhã desta segunda-feira (17) para um presídio em Limeira, na região de Campinas. A remoção foi feita sob custódia de agentes da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), que confirmou a transferência, mas não detalhou os critérios adotados pela pasta.

Segundo a SAP, a mudança levou em conta “a organização do sistema prisional do estado”, sem especificar se a transferência é definitiva. Antes da alteração, Robinho estava preso na Penitenciária 2 de Tremembé, onde permanecia desde março de 2024. A unidade é conhecida por abrigar detentos de casos de grande repercussão e setores destinados a internos sob medidas especiais de segurança.

Nos últimos meses, a defesa do ex-jogador apresentou um pedido judicial para que ele fosse movido para outra unidade prisional, alegando problemas na infraestrutura do presídio e questões relacionadas ao cumprimento da pena. A solicitação foi negada pela Justiça paulista, que manteve Robinho em Tremembé até a decisão administrativa tomada agora pela SAP.