A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) fará nesta terça-feira, 18 de novembro, um bloqueio viário em trecho da avenida Benjamin Constant, no Centro, para manejo de arborização. A interdição vai ocorrer das 8h30 às 16h e será executada pelo Departamento de Parques e Jardins (DPJ), em parceria com a CPFL Energia, devido à proximidade da fiação elétrica.

O fechamento da via será entre a rua Barão de Parnaíba e a avenida Lix da Cunha, ao lado do acesso ao Complexo Viário Joá Penteado. Segundo laudo técnico do DPJ, uma árvore da espécie ficus benjamina foi queimada e está instável, oferecendo risco de queda, o que torna necessária sua supressão.

Também haverá bloqueios adicionais na Benjamin Constant, com interdição da faixa direita entre a avenida Andrade Neves e a Barão de Parnaíba, além do acesso da Barão de Parnaíba para a Benjamin Constant.