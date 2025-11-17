17 de novembro de 2025
INVESTIGAÇÃO

Operação desmantela esquema de fraude na compra de iPhones em SP

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Gemini/IA
Operação cumpriu mandados em Jundiaí e Cabreúva para desarticular grupo envolvido em fraudes que usavam documentos falsos para adquirir iPhones.
A Polícia Civil deflagrou, nesta segunda-feira (17), a Operação Compra Fantasma, ação conduzida pelo 1º Distrito Policial de Indaiatuba com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Campinas. A ofensiva tem como objetivo desarticular um grupo suspeito de praticar fraudes eletrônicas para obter ilegalmente aparelhos iPhone modelos 13 e 14.

De acordo com a investigação, os envolvidos utilizavam documentos falsificados, cartões de crédito de terceiros e técnicas para ocultar a própria identidade durante as compras, causando prejuízos financeiros e dificultando o rastreamento das transações.

As equipes cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em imóveis nas cidades de Jundiaí e Cabreúva. Até o momento, dois homens e uma mulher foram detidos.

A Polícia Civil segue analisando materiais apreendidos para identificar outros possíveis integrantes do esquema e mapear a extensão das fraudes.

