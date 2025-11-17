A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta segunda-feira (17) a Operação Compra Fantasma, que investiga um esquema de estelionato responsável por causar prejuízos superiores a R$ 200 mil a lojas de Indaiatuba e cidades da região. A ação foi conduzida pelo 1º Distrito Policial de Indaiatuba, vinculado ao Deinter 2, e cumpriu mandados simultâneos em Jundiaí, Cabreúva e Indaiatuba.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Ao todo, a operação mobilizou 25 policiais, utilizou sete viaturas e resultou no cumprimento de três mandados de prisão preventiva. Foram detidos dois homem, ambos capturados em Jundiaí, e uma mulher, localizada em Cabreúva.
Além das prisões, a equipe cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, que resultaram na localização de um grande volume de equipamentos eletrônicos, documentos e objetos relacionados aos golpes.
Como funcionava o esquema
Segundo a investigação, o grupo utilizava dados de clientes do Magazine Luiza — obtidos após um vazamento na internet — para realizar compras de produtos de alto valor. Com identidades falsificadas, retiravam os eletrônicos diretamente nas lojas e não efetuavam o pagamento.
Os itens eram revendidos posteriormente em plataformas como Marketplace e OLX, movimentando celulares, consoles de videogame, computadores e acessórios.
O que foi apreendido
As buscas apreenderam um grande conjunto de bens considerados de alto valor comercial. Entre eles:
- R$ 16.302 em dinheiro
- Simulacro de arma
- 13 celulares, incluindo vários iPhones
- 2 notebooks
- iPad, Apple Watch e acessórios eletrônicos
- 2 consoles PlayStation 5, 1 PlayStation portátil e 2 Nintendo Switch
- Controles de videogame, fones de ouvido, projetor e home theater
- Monitor Alienware
- Cartões bancários: 8 com João Lucas e 12 com Lucas Nogueira
- Máquinas de cartão, pendrives e placas de computador
- Apliques de cabelo e roupas utilizadas nas ações
Todo o material foi encaminhado para análise pericial.