A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta segunda-feira (17) a Operação Compra Fantasma, que investiga um esquema de estelionato responsável por causar prejuízos superiores a R$ 200 mil a lojas de Indaiatuba e cidades da região. A ação foi conduzida pelo 1º Distrito Policial de Indaiatuba, vinculado ao Deinter 2, e cumpriu mandados simultâneos em Jundiaí, Cabreúva e Indaiatuba.

Ao todo, a operação mobilizou 25 policiais, utilizou sete viaturas e resultou no cumprimento de três mandados de prisão preventiva. Foram detidos dois homem, ambos capturados em Jundiaí, e uma mulher, localizada em Cabreúva.

Além das prisões, a equipe cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, que resultaram na localização de um grande volume de equipamentos eletrônicos, documentos e objetos relacionados aos golpes.

Como funcionava o esquema