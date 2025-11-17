17 de novembro de 2025
INVESTIGAÇÃO

Operação Compra Fantasma prende trio suspeito de golpes no varejo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil
Ação do 1º DP de Indaiatuba cumpre mandados e prende três suspeitos de fraude em série contra lojas da região
Ação do 1º DP de Indaiatuba cumpre mandados e prende três suspeitos de fraude em série contra lojas da região

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta segunda-feira (17) a Operação Compra Fantasma, que investiga um esquema de estelionato responsável por causar prejuízos superiores a R$ 200 mil a lojas de Indaiatuba e cidades da região. A ação foi conduzida pelo 1º Distrito Policial de Indaiatuba, vinculado ao Deinter 2, e cumpriu mandados simultâneos em Jundiaí, Cabreúva e Indaiatuba.

Ao todo, a operação mobilizou 25 policiais, utilizou sete viaturas e resultou no cumprimento de três mandados de prisão preventiva. Foram detidos dois homem, ambos capturados em Jundiaí, e uma mulher, localizada em Cabreúva.

Além das prisões, a equipe cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, que resultaram na localização de um grande volume de equipamentos eletrônicos, documentos e objetos relacionados aos golpes.

Como funcionava o esquema

Segundo a investigação, o grupo utilizava dados de clientes do Magazine Luiza — obtidos após um vazamento na internet — para realizar compras de produtos de alto valor. Com identidades falsificadas, retiravam os eletrônicos diretamente nas lojas e não efetuavam o pagamento.

Os itens eram revendidos posteriormente em plataformas como Marketplace e OLX, movimentando celulares, consoles de videogame, computadores e acessórios.

O que foi apreendido

As buscas apreenderam um grande conjunto de bens considerados de alto valor comercial. Entre eles:

  • R$ 16.302 em dinheiro
  • Simulacro de arma
  • 13 celulares, incluindo vários iPhones
  • 2 notebooks
  • iPad, Apple Watch e acessórios eletrônicos
  • 2 consoles PlayStation 5, 1 PlayStation portátil e 2 Nintendo Switch
  • Controles de videogame, fones de ouvido, projetor e home theater
  • Monitor Alienware
  • Cartões bancários: 8 com João Lucas e 12 com Lucas Nogueira
  • Máquinas de cartão, pendrives e placas de computador
  • Apliques de cabelo e roupas utilizadas nas ações

Todo o material foi encaminhado para análise pericial.

