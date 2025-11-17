17 de novembro de 2025
ACIDENTE NA SP-332

Motociclista fica ferido após bater na Zeferino Vaz

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
Motociclista ficou ferido após perder o controle no retorno da SP-332, em Campinas, e atingir a defensa metálica na manhã desta segunda-feira.
Um motociclista ficou ferido na manhã desta segunda-feira (17) após um acidente no km 114 da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Campinas. Segundo a Rota das Bandeiras, o condutor seguia pelo retorno no sentido norte quando perdeu o controle e atingiu a defensa metálica do dispositivo de acesso.

Após o impacto, a moto sofreu tombamento. A unidade de resgate esteve no local e prestou os primeiros atendimentos. O motociclista foi classificado com ferimentos moderados e encaminhado para atendimento médico.

A ocorrência provocou a interdição total da alça entre 7h e 7h48. Durante o atendimento, o trânsito ficou congestionado entre os km 111 e 114, e só começou a melhorar após a remoção da motocicleta pelo guincho da concessionária.

Equipes da Rota das Bandeiras, incluindo veículos de inspeção, guarnição de apoio e socorro, atuaram no atendimento, com apoio da Polícia Militar Rodoviária.

Duas lâminas da defensa metálica ficaram danificadas. A investigação deve apontar as causas da perda de controle.

