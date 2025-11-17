17 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
OBRAS EMDEC

Emdec inicia obra e bloqueia faixa na Buarque de Macedo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Implantação de piso rígido altera circulação e desloca ponto de ônibus na Vila Nova até 30 de novembro.
Implantação de piso rígido altera circulação e desloca ponto de ônibus na Vila Nova até 30 de novembro.

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) iniciou nesta segunda-feira, 17 de novembro, a implantação de piso rígido de concreto em um ponto de ônibus da rua Dr. Buarque de Macedo, na altura do número 35, antes do cruzamento com a avenida Barão de Itapura, na região da Vila Nova. A intervenção está prevista para seguir até 30 de novembro, dependendo das condições climáticas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante os trabalhos, a faixa da direita permanece bloqueada para todos os veículos. O trecho é utilizado por quatro linhas do transporte público: 240 (Jardim Garcia/Shopping Dom Pedro), 244 (Shopping Dom Pedro/Rodoviária), 332 (Hospital das Clínicas) e 333 (Terminal Barão Geraldo).

O ponto de embarque e desembarque foi deslocado alguns metros antes da parada habitual, próximo aos condomínios residenciais da via. Agentes da Mobilidade Urbana acompanham o tráfego e orientam os usuários. Segundo a Emdec, o fluxo de passageiros no local é considerado baixo.

Comentários

Comentários