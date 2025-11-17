A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) iniciou nesta segunda-feira, 17 de novembro, a implantação de piso rígido de concreto em um ponto de ônibus da rua Dr. Buarque de Macedo, na altura do número 35, antes do cruzamento com a avenida Barão de Itapura, na região da Vila Nova. A intervenção está prevista para seguir até 30 de novembro, dependendo das condições climáticas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante os trabalhos, a faixa da direita permanece bloqueada para todos os veículos. O trecho é utilizado por quatro linhas do transporte público: 240 (Jardim Garcia/Shopping Dom Pedro), 244 (Shopping Dom Pedro/Rodoviária), 332 (Hospital das Clínicas) e 333 (Terminal Barão Geraldo).

O ponto de embarque e desembarque foi deslocado alguns metros antes da parada habitual, próximo aos condomínios residenciais da via. Agentes da Mobilidade Urbana acompanham o tráfego e orientam os usuários. Segundo a Emdec, o fluxo de passageiros no local é considerado baixo.