Trechos de duas vias de Campinas vão receber bloqueios temporários na próxima segunda-feira, 17 de novembro, para a execução de obras sob responsabilidade da Sanasa. A Emdec fará o apoio operacional, com sinalização e organização dos desvios.
Na Vila Lemos, a interdição ocorrerá na rua Alaíde Nascimento de Lemos, na altura do número 130, entre as ruas Joaquim de Paula Souza e Avaré. O bloqueio será realizado das 8h30 às 15h para o içamento de uma retroescavadeira com guindaste. O desvio programado passa pelas vias Joaquim de Paula Souza, Guarani e Avaré.
Jardim Nova California
No Jardim Nova California, o bloqueio também será das 8h30 às 15h. A interdição ocorre na rua Professor Moacyr Santos de Campos, altura do número 511, entre a avenida Royal Palm Plaza e a rua Dr. Argemiro Orlando Doto. A ação será necessária para a ligação de esgoto.
O desvio indicado neste caso será pelas vias Royal Palm Plaza, Monsenhor Luís Fernandes de Abreu e Dr. Argemiro Orlando Doto.
Agentes da Mobilidade Urbana monitorarão o trânsito e orientarão os condutores durante as intervenções. A Emdec reforça que o cronograma pode ser alterado em caso de condições climáticas desfavoráveis.