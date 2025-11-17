Trechos de duas vias de Campinas vão receber bloqueios temporários na próxima segunda-feira, 17 de novembro, para a execução de obras sob responsabilidade da Sanasa. A Emdec fará o apoio operacional, com sinalização e organização dos desvios.

Na Vila Lemos, a interdição ocorrerá na rua Alaíde Nascimento de Lemos, na altura do número 130, entre as ruas Joaquim de Paula Souza e Avaré. O bloqueio será realizado das 8h30 às 15h para o içamento de uma retroescavadeira com guindaste. O desvio programado passa pelas vias Joaquim de Paula Souza, Guarani e Avaré.

Jardim Nova California

No Jardim Nova California, o bloqueio também será das 8h30 às 15h. A interdição ocorre na rua Professor Moacyr Santos de Campos, altura do número 511, entre a avenida Royal Palm Plaza e a rua Dr. Argemiro Orlando Doto. A ação será necessária para a ligação de esgoto.