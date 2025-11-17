Um jovem de 19 anos morreu afogado na manhã deste domingo (16) em uma lagoa no bairro Jardim São Domingos, na região do Campo Belo, em Campinas. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o acidente aconteceu na Rua Juvenal de Oliveira.

Segundo as investigações iniciais, a vítima nadava no local e tentava fazer a travessia da lagoa quando começou a se afogar, sem conseguir retornar à margem. Testemunhas relataram à polícia que o rapaz havia ingerido bebidas alcoólicas antes do ocorrido e aparentava estar embriagado.

A Polícia Militar isolou e preservou a área do afogamento. Equipes da Perícia Técnica estiveram no local para coletar evidências. Os exames periciais serão realizados e, posteriormente, encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para auxiliar na elucidação das causas exatas da morte.