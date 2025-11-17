Um homem identificado como José Cicero da Silva, de 63 anos, foi preso após um cerco policial de aproximadamente quatro horas no Conjunto Habitacional Satélite Íris, em Campinas. Ele é acusado de posse irregular de arma de fogo e de ter efetuado disparos pela janela de seu apartamento.

A ação começou por volta das 11h30, quando policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência na Rua Bento Rodrigues Coelho, nº 160. De acordo com as informações iniciais, um homem estaria portando uma espingarda e efetuando tiros a partir do apartamento 12, na torre 3.

Ao chegarem ao local, os PMs tentaram estabelecer diálogo, mas o suspeito se recusou a se render ou a permitir a entrada dos agentes. Diante da resistência, foi acionado o GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais), equipe especializada em negociações em situações de crise.