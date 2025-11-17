Um homem identificado como José Cicero da Silva, de 63 anos, foi preso após um cerco policial de aproximadamente quatro horas no Conjunto Habitacional Satélite Íris, em Campinas. Ele é acusado de posse irregular de arma de fogo e de ter efetuado disparos pela janela de seu apartamento.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A ação começou por volta das 11h30, quando policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência na Rua Bento Rodrigues Coelho, nº 160. De acordo com as informações iniciais, um homem estaria portando uma espingarda e efetuando tiros a partir do apartamento 12, na torre 3.
Ao chegarem ao local, os PMs tentaram estabelecer diálogo, mas o suspeito se recusou a se render ou a permitir a entrada dos agentes. Diante da resistência, foi acionado o GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais), equipe especializada em negociações em situações de crise.
Após quase quatro horas de tentativas de negociação sem sucesso, os policiais optaram por uma entrada tática no imóvel. Para isso, utilizaram um artefato de efeito moral (flashbang) e elastômero. O suspeito foi contido e algemado, sem ferimentos.
No local, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12, sete munições intactas, uma já deflagrada e um simulacro de arma.
José Cicero da Silva foi preso em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo, previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003. A perícia técnica foi acionada e esteve no local para os devidos procedimentos.