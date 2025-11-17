Um homem foi preso na noite de sábado (15) sob suspeita de tentativa de homicídio contra o próprio tio durante uma briga em um bar do Vila Dias, em Mogi Mirim. O caso foi registrado pela Polícia Militar após atendimento na UPA da Zona Leste.

De acordo com a ocorrência, a vítima deu entrada na unidade de saúde afirmando que havia sido agredida pelo sobrinho com disparos de arma de fogo. No primeiro atendimento, no entanto, não foram detectadas lesões causadas por projéteis.

Em depoimento à polícia, a vítima relatou que estava com a namorada no bar quando o sobrinho chegou, iniciou uma discussão e partiu para a agressão física. Durante a luta corporal, o suspeito teria sacado uma arma e efetuado um disparo em direção ao rosto do tio, atingindo-o de raspão.

Arma apreendida