Um homem foi preso na noite de sábado (15) sob suspeita de tentativa de homicídio contra o próprio tio durante uma briga em um bar do Vila Dias, em Mogi Mirim. O caso foi registrado pela Polícia Militar após atendimento na UPA da Zona Leste.
De acordo com a ocorrência, a vítima deu entrada na unidade de saúde afirmando que havia sido agredida pelo sobrinho com disparos de arma de fogo. No primeiro atendimento, no entanto, não foram detectadas lesões causadas por projéteis.
Em depoimento à polícia, a vítima relatou que estava com a namorada no bar quando o sobrinho chegou, iniciou uma discussão e partiu para a agressão física. Durante a luta corporal, o suspeito teria sacado uma arma e efetuado um disparo em direção ao rosto do tio, atingindo-o de raspão.
Arma apreendida
Os policiais foram até a residência do suspeito, que foi encontrado na porta da casa acompanhado do pai. Ele indicou o local onde estava escondido um revólver calibre .22, com sete munições, sendo duas já deflagradas.
O acusado confirmou a ocorrência da luta corporal, mas negou ter efetuado o disparo. Segundo sua versão, ele teria atingido o tio com uma coronhada da arma.
Como medida de precaução, a vítima foi transferida para um hospital para realização de exames complementares. O caso foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, onde o suspeito permanece preso, e a arma apreendida seguirá para perícia.