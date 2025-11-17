Um motoboy de 29 anos, identificado como Wellington Aparecido Mendonça, morreu em um trágico acidente na madrugada de domingo (16), após atropelar um cavalo que estava solto na Rodovia SP-352, que liga Itapira a Jacutinga, no sul de Minas Gerais.
A colisão fatal ocorreu por volta das 0h20, nas proximidades da localidade conhecida como “Ponte dos Prados”.
Wellington, morador do bairro Istor Luppi, em Itapira, retornava do trabalho. Ele pilotava sua motocicleta, uma Honda CG preta, no sentido sul da rodovia, quando foi surpreendido pelo animal na pista.
A vítima não teve tempo de frear ou desviar, atingindo o cavalo em cheio. Com a força do impacto, o jovem caiu no acostamento.
Uma grande mobilização de equipes de emergência atendeu a ocorrência, incluindo a concessionária Intervias, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a PM (Polícia Militar) e a PMR (Polícia Militar Rodoviária). Uma unidade de suporte avançado do SAMU foi deslocada, e a equipe médica constatou o óbito no local, devido à gravidade dos ferimentos.
A Perícia Técnica foi acionada para analisar a cena do acidente. O cavalo envolvido na colisão não estava mais no local quando as equipes chegaram. Os trâmites da ocorrência ficaram sob responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária, que investigará as circunstâncias que levaram o animal a ficar solto na rodovia.