Um motoboy de 29 anos, identificado como Wellington Aparecido Mendonça, morreu em um trágico acidente na madrugada de domingo (16), após atropelar um cavalo que estava solto na Rodovia SP-352, que liga Itapira a Jacutinga, no sul de Minas Gerais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A colisão fatal ocorreu por volta das 0h20, nas proximidades da localidade conhecida como “Ponte dos Prados”.

Wellington, morador do bairro Istor Luppi, em Itapira, retornava do trabalho. Ele pilotava sua motocicleta, uma Honda CG preta, no sentido sul da rodovia, quando foi surpreendido pelo animal na pista.