A semana começou na RMC (Região Metropolitana de Campinas) com um alerta da Defesa Civil do Estado. Uma frente fria avança sobre o estado de São Paulo e deve causar um período de tempo severo entre esta segunda-feira (17) e a terça-feira (18).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Defesa Civil, os paulistas devem se preparar para chuva forte, raios, ventos que podem superar os 70 km/h e a possibilidade de queda de granizo.

O fenômeno traz riscos significativos de alagamentos, deslizamentos de terra, destelhamentos e quedas de árvores. A previsão indica que a frente fria deve se afastar na quarta-feira (19), permitindo o retorno gradual de condições de tempo mais estáveis em todo o estado.