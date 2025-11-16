16 de novembro de 2025
EM VALINHOS

Trio é detido após assalto a praça de pedágio na Anhanguera

Dois homens foram presos e um adolescente de 14 anos foi apreendido após assalto a uma praça de pedágio na Rodovia Anhanguera, em Valinhos, na noite de sábado, 15. O trio rendeu funcionários com uma arma e facas e fugiu com dinheiro do caixa.

A Polícia Militar foi acionada e localizou dois suspeitos pouco depois, em um bairro próximo. Com um deles, os policiais encontraram parte do dinheiro levado. Ele confessou o crime e indicou onde estava o adolescente, que também foi detido.

Segundo a polícia, o jovem disse ter sido ameaçado para participar da ação. No total, R$ 165 e três celulares foram apreendidos.

Os dois homens foram levados à cadeia e ficarão à disposição da Justiça. O adolescente foi encaminhado para uma unidade de internação.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Valinhos, onde será investigado.

