Dois homens foram presos e um adolescente de 14 anos foi apreendido após assalto a uma praça de pedágio na Rodovia Anhanguera, em Valinhos, na noite de sábado, 15. O trio rendeu funcionários com uma arma e facas e fugiu com dinheiro do caixa.

A Polícia Militar foi acionada e localizou dois suspeitos pouco depois, em um bairro próximo. Com um deles, os policiais encontraram parte do dinheiro levado. Ele confessou o crime e indicou onde estava o adolescente, que também foi detido.

Segundo a polícia, o jovem disse ter sido ameaçado para participar da ação. No total, R$ 165 e três celulares foram apreendidos.