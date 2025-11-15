15 de novembro de 2025
ABSURDO

Homem é preso após tentar matar namorada de 16 anos em Mogi Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeito foi preso pela Polícia Militar
Suspeito foi preso pela Polícia Militar

Um homem de 18 anos foi preso na sexta-feira (14) sob a acusação de tentativa de feminicídio. O crime ocorreu na Vila São Carlos, em Mogi Guaçu, após uma discussão com a namorada, uma adolescente de 16 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No local, constataram que a jovem havia sido agredida pelo companheiro com uma faca na garagem da casa onde moravam juntos, com os pais dela.

A vítima foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para um hospital da região. O irmão dela, uma criança de 12 anos que presenciou a agressão, também precisou de socorro médico após entrar em estado de choque.

Em contato com a equipe no hospital, um médico informou que a adolescente não corre risco de morte e não apresenta lesões graves, mas permanecerá em observação.

O suspeito foi abordado pela guarnição no local e não ofereceu resistência. A faca utilizada no crime foi apreendida para perícia. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na Central de Polícia Judiciária, onde o homem permaneceu preso.

