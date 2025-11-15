Um homem de 18 anos foi preso na sexta-feira (14) sob a acusação de tentativa de feminicídio. O crime ocorreu na Vila São Carlos, em Mogi Guaçu, após uma discussão com a namorada, uma adolescente de 16 anos.
De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No local, constataram que a jovem havia sido agredida pelo companheiro com uma faca na garagem da casa onde moravam juntos, com os pais dela.
A vítima foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para um hospital da região. O irmão dela, uma criança de 12 anos que presenciou a agressão, também precisou de socorro médico após entrar em estado de choque.
Em contato com a equipe no hospital, um médico informou que a adolescente não corre risco de morte e não apresenta lesões graves, mas permanecerá em observação.
O suspeito foi abordado pela guarnição no local e não ofereceu resistência. A faca utilizada no crime foi apreendida para perícia. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na Central de Polícia Judiciária, onde o homem permaneceu preso.