Um homem de 18 anos foi preso na sexta-feira (14) sob a acusação de tentativa de feminicídio. O crime ocorreu na Vila São Carlos, em Mogi Guaçu, após uma discussão com a namorada, uma adolescente de 16 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No local, constataram que a jovem havia sido agredida pelo companheiro com uma faca na garagem da casa onde moravam juntos, com os pais dela.

A vítima foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para um hospital da região. O irmão dela, uma criança de 12 anos que presenciou a agressão, também precisou de socorro médico após entrar em estado de choque.