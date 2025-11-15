15 de novembro de 2025
FISCALIZAÇÃO

Polícia Civil prende homem por maus-tratos a cães em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Cachorros foram vítimas de maus-tratos
Um homem foi preso em flagrante na sexta-feira (14) em Campinas, acusado de maus-tratos a animais. A ação foi realizada pelo 9º Distrito Policial e no local, os policiais encontraram vários cães em situação de extrema vulnerabilidade.

De acordo com o registro policial, os animais apresentavam magreza acentuada, costelas aparentes e visíveis sinais de debilitação. Eles estavam sem acesso a água potável, alimento adequado e abrigo, ficando permanentemente expostos ao sol, calor, chuva e frio.

As condições de higiene do local também foram descritas como precárias e completamente inadequadas para a saúde e o conforto dos animais, configurando, segundo a polícia, uma situação de risco extremo.

Uma médica veterinária foi chamada ao local e atestou oficialmente o estado de debilidade dos cães, confirmando as suspeitas de maus-tratos. O responsável, identificado como Rafael Henrique Melo Marques, foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis.

Os cães foram resgatados e encaminhados para a ONG "Abrigo Amigo", que ficará responsável pela guarda provisória e pelos cuidados veterinários necessários até que a Justiça se pronuncie sobre o caso.

