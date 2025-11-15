15 de novembro de 2025
EM FAMÍLIA

Baep apreende adolescente e captura mãe por assalto em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Prisão foi feita pelo Baep
Prisão foi feita pelo Baep

Uma ação do 1° Baep (Batalhão de Apoio Emergencial) resultou na apreensão de um adolescente e na captura de sua mãe, que era procurada pela Justiça, durante uma abordagem realizada no bairro Jardim do Lago Continuação.

Durante patrulhamento tático, os policiais militares inspecionaram uma residência onde encontraram um menor de idade em posse de uma motocicleta Honda PCX, que havia sido roubada, além de uma grande quantidade de drogas.

Com o veículo, foram apreendidos:

· 2 tijolos de maconha;

· 40 porções de crack;

· 23 porções de maconha;

· 896 invólucros de cocaína.

Ao checar a situação da mãe do adolescente com o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), os policiais descobriram que ela era procurada pela Justiça por roubo, sob o Artigo 157 do Código Penal.

Mãe e filho foram conduzidos à 2ª Delegacia Seccional e o caso permanece em andamento.

