Uma ação do 1° Baep (Batalhão de Apoio Emergencial) resultou na apreensão de um adolescente e na captura de sua mãe, que era procurada pela Justiça, durante uma abordagem realizada no bairro Jardim do Lago Continuação.

Durante patrulhamento tático, os policiais militares inspecionaram uma residência onde encontraram um menor de idade em posse de uma motocicleta Honda PCX, que havia sido roubada, além de uma grande quantidade de drogas.

Com o veículo, foram apreendidos: