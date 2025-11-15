Um homem foi preso em flagrante no Jardim Campo Belo, em Campinas, sob acusação de tráfico de drogas e roubo com retenção de vítima. A ação foi realizada pela Equipe de Ações Especiais do 1° Baep (Batalhão de Ações Especiais), durante patrulhamento na área do 47° BPM.

De acordo com a ocorrência, o suspeito tentou descartar um celular ao avistar a viatura policial. Durante a abordagem, nenhum item ilícito foi encontrado com ele, mas uma análise do aparelho celular revelou vídeos nos quais o indicado parecia portando arma de fogo dentro de um veículo T-Cross roubado dias antes, juntamente com as vítimas.

Ao ser interrogado, o homem confessou ter participado do roubo ocorrido na semana passada, no qual as vítimas foram retidas durante o assalto. Contatada pela polícia, uma das vítimas afirmou que não poderia comparecer à delegacia devido ao trauma psicológico causado pelo crime.