SEGURANÇA

Baep apreende droga e prende ladrão por sequestro relâmpago

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Drogas foram apreendidas pela Polícia Militar
Drogas foram apreendidas pela Polícia Militar

Um homem foi preso em flagrante no Jardim Campo Belo, em Campinas, sob acusação de tráfico de drogas e roubo com retenção de vítima. A ação foi realizada pela Equipe de Ações Especiais do 1° Baep (Batalhão de Ações Especiais), durante patrulhamento na área do 47° BPM.

De acordo com a ocorrência, o suspeito tentou descartar um celular ao avistar a viatura policial. Durante a abordagem, nenhum item ilícito foi encontrado com ele, mas uma análise do aparelho celular revelou vídeos nos quais o indicado parecia portando arma de fogo dentro de um veículo T-Cross roubado dias antes, juntamente com as vítimas.

Ao ser interrogado, o homem confessou ter participado do roubo ocorrido na semana passada, no qual as vítimas foram retidas durante o assalto. Contatada pela polícia, uma das vítimas afirmou que não poderia comparecer à delegacia devido ao trauma psicológico causado pelo crime.

O suspeito também admitiu atuar no tráfico de drogas na região. Em seguida, os policiais realizaram uma busca em sua residência e encontraram 115 invólucros de maconha e 48 tubos do tipo eppendorf com cocaína.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado ao Plantão da 2ª Seccional. O preso permanece à disposição da Justiça.

