A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve ter um fim de semana com tempo instável e chuvas. De acordo com a previsão do tempo, uma frente de chuva deve causar precipitações generalizadas no sábado (15), que podem ser acompanhadas de tempestades isoladas.

As condições adversas seguem para o domingo, quando as chuvas podem ganhar mais intensidade. Os termômetros devem registrar temperaturas entre 18°C e 26°C ao longo dos dois dias.

Para o domingo, além da chuva mais forte, os meteorologistas também preveem a atuação de ventos moderados. A população deve ficar atenta a possíveis alertas e evitar áreas de risco de alagamentos.