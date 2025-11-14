A Câmara Municipal de Campinas confirmou o recebimento de um pedido para abertura de Comissão Processante contra o vereador Otto Alejandro (PL), sob acusação de possível quebra de decoro parlamentar. O protocolo foi apresentado por Adriano Vieira Novo, que cita a denúncia registrada na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em 10 de novembro, envolvendo supostos crimes de ameaça, injúria, violência doméstica e dano ao patrimônio.

Segundo o documento, o pedido também menciona o episódio de 13 de julho, quando o vereador foi acusado de danificar o vidro traseiro de um ônibus e ameaçar o motorista na avenida Francisco Glicério.

O requerimento será analisado pela Procuradoria Jurídica da Câmara, que verificará se o pedido cumpre os requisitos do Decreto-Lei 201/67, norma que trata da responsabilidade de vereadores. Caso esteja devidamente instruído, a leitura e a votação sobre a admissibilidade devem ocorrer na sessão ordinária de segunda-feira, dia 17.

O caso Otto