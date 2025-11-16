O Hemocentro da Unicamp celebra, em novembro, seus 40 anos de fundação, com uma programação especial integrada à Semana Nacional do Doador de Sangue, realizada de 24 a 30 de novembro. As atividades reforçam o papel estratégico da instituição na saúde pública e incentivam a doação em um período em que os estoques seguem em nível crítico.
A programação inicia na segunda-feira (24/11) com o lançamento de um vídeo comemorativo nas redes sociais, produzido com a participação dos funcionários do Hemocentro.
Na terça-feira (25/11) — data que marca o Dia Nacional do Doador de Sangue e o aniversário do Hemocentro — os doadores serão recebidos com lanche especial, música ao vivo e o tradicional parabéns simbólico em homenagem à trajetória da instituição.
A quarta-feira (26/11) terá a participação do jornalista Heródoto Barbeiro, que ministra uma palestra no auditório da Faculdade de Ciências Médicas (FCM), às 15h. O evento é gratuito, destinado aos funcionários da Unicamp e limitado a 300 participantes.
Na quinta-feira (27/11), às 10h, ocorre o enterramento da cápsula do tempo, na escadaria entre os prédios do Hemocentro. O ato simbólico guardará cartas, fotos e objetos representativos de 2025, que serão reabertos em 2035, quando a instituição completará 50 anos.
A sexta-feira (28/11) marca o lançamento do documentário “40tão”, às 15h, na Casa do Lago, com público limitado a 70 convidados. O filme reúne momentos importantes da história do Hemocentro e depoimentos de docentes sobre seu impacto na assistência e na pesquisa científica nacional.
O encerramento acontece no domingo (30/11), com o “Dia D” da doação de sangue, das 7h30 às 15h, dedicado a um atendimento especial aos doadores e ao fechamento da Semana Nacional do Doador de Sangue. A ação busca reforçar o chamado à solidariedade antes do período de festas, quando os estoques tendem a cair.
Criado em 1985, o Hemocentro celebra seus 40 anos com o tema “40tão”, destacando sua atuação como referência em hematologia e hemoterapia para uma população estimada em 7 milhões de habitantes na região.