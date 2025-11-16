O Hemocentro da Unicamp celebra, em novembro, seus 40 anos de fundação, com uma programação especial integrada à Semana Nacional do Doador de Sangue, realizada de 24 a 30 de novembro. As atividades reforçam o papel estratégico da instituição na saúde pública e incentivam a doação em um período em que os estoques seguem em nível crítico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A programação inicia na segunda-feira (24/11) com o lançamento de um vídeo comemorativo nas redes sociais, produzido com a participação dos funcionários do Hemocentro.

Na terça-feira (25/11) — data que marca o Dia Nacional do Doador de Sangue e o aniversário do Hemocentro — os doadores serão recebidos com lanche especial, música ao vivo e o tradicional parabéns simbólico em homenagem à trajetória da instituição.